Un triathlon à M’diq-Fnideq : Sous le signe de la durabilité

Plus de 600 participants sont attendus au départ de cette édition, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme, les participants se mesureront sur deux courses pour adultes et une pour les enfants de 5 à 15 ans, le «Family & Kids».

Samedi 28 mai se tiendra le triathlon dans sa distance Olympique, soit 1 500m de natation, 40km de vélo et 10km à course à pied. Le même jour, les enfants se mesureront à 25m de nage, 4km de vélo et 1,5km de course.

Le dimanche, la distance Sprint départagera les triathlètes sur 750m de natation, 20km de vélo et 5km de course.

Le Tamuda Bay Eco Triathlon est le premier triathlon écologique au Maroc ayant pour vocation de respecter l’environnement et de sensibiliser sur l’impact environnemental de chacun. Avec 10 mesures écologiques et durables, les organisateurs placent la course comme un événement écoresponsable soucieux du développement socio-économique de la région. Vendredi, le nettoyage de la plage de M’diq est par ailleurs prévu au programme.

Le Triathlon proposera également un village d’exposition accessible à tous du vendredi au dimanche. Plus de 40 bénévoles organiseront cet évènement, tandis que 3 000 nuitées sont prévues dans la région pour les 600 participants et 2 000 accompagnateurs.