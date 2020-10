Un vol record à destinations de l’ISS, assure Roscosmos

La navette spatiale Soyouz MS-17 qui décollera le 14 octobre à 6h45 avec trois cosmonautes pour la 64e expédition en direction de la Station spatiale internationale (ISS), a été placée le 11 octobre sur sa rampe de lancement dans la base de lancement de Baïkonour au Kazakhstan.

La fusée Soyouz-2.1a et le vaisseau spatial habité Soyouz MS-17 ont été transportés hors de la salle de rassemblement le 11 octobre au matin, avant d’être installés en position verticale, selon l’agence spatiale russe Roscosmos.

Si la nature de la mission est routinière, le voyage en lui-même se distingue par sa vitesse prévue. En effet, si les vols de vaisseaux spatiaux habités Soyouz, entre le décollage et l’accostage à bord de l’ISS, nécessitaient jusqu’à présent six heures, avec un plan de vol ne comprenant cette fois-ci que deux révolutions orbitales, ce trajet devrait être réalisé pour la première fois en un peu plus de trois heures. Soit un trajet plus rapide qu’un vol Moscou-Londres en avion. Trois cosmonautes seront dans le vaisseau spatial habité Soyouz MS-17 : les Russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov de Roscosmos, ainsi que l’Américaine Kathleen Rubins de la NASA. Depuis l’arrêt de la navette spatiale américaine en juillet 2011, Soyouz était devenu le seul vaisseau capable d’assurer la relève de l’équipage permanent de l’ISS, jusqu’au lancement réussi en mai 2020 par la société privée SpaceX de la capsule Crew Dragon.