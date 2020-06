Un week-end explosif dans la gestion du Covid-19 !

Lors du traditionnel point de presse quotidien, Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a déclaré que 82 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 366 le nombre total de guérisons dans le pays. Le taux de guérison atteint 82,2%. Aucun décès n’a été enregistré, entre hier et aujourd’hui. Le total se maintient à 214 morts, soit un taux de létalité de 2,1%. De ce fait, le Maroc compte jusqu’à ce lundi 1. 592 cas actifs sous traitement, a-t-elle ajouté.

Pour la répartition géographique, 104 cas confirmés dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, dont 102 cas dans la province de Kénitra et deux cas à Sidi Slimane. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 52 cas ont été recensés : 27 cas à Tétouan, 10 cas à Tanger, 7 cas à Ouazzane, 5 à Al Fahs Anjra et un cas à M’dieq. La région de Marrakech-Safi compte 21 cas : 15 à Marrakech et 6 cas à Safi. Pour Fès-Meknès, 12 cas ont été enregistrés dans la ville de Fès. Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, 4 cas ont été enregistrés à Fqih Bensaleh. Un seul cas a été comptabilisé pour Casablanca-Settat et Laâyoune-Sakia Al Hamra.

La responsable a rappelé enfin que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 55 104 personnes, tandis que 5 596 personnes sont toujours sous le suivi médical.

Alerte rouge !

En alerte après la multiplication des cas dans la région du Gharb, Abdelouafi Laftit a annoncé, samedi à Rabat, que suite à l’apparition d’un foyer épidémiologique du coronavirus dans certaines unités spécialisées dans l’emballage des fruits rouges dans la province de Kénitra, un hôpital de campagne a été mis en place à la commune de Sidi Yahya El Gharb pour recevoir près de 700 cas enregistrés dans ce foyer. Le ministre de l’Intérieur a indiqué à la presse que suite à l’apparition de ce foyer, plusieurs mesures ont été prises dont la réalisation de tests de dépistage pour l’ensemble des employés et la fermeture de toutes ces unités, ajoutant que tous ces cas seront transférés à cet hôpital à partir de dimanche matin.

Le ministre a en outre fait état du durcissement des mesures de confinement sanitaire dans les communes relevant des provinces de Kénitra, Ouazzane et Larache d’où proviennent ces employés, et annoncé qu’il a été décidé d’ouvrir une enquête à ce sujet par une commission composée des ministères de la Santé, de l’Agriculture, du Travail et de l’Intérieur pour établir les responsabilités.

A signaler que le ministère de la Santé a démenti, lundi, les informations selon lesquelles ses délégués provinciaux à Kénitra et Larache auraient été démis de leurs fonctions. Ces informations sont dénuées de tout fondement et les deux responsables exercent toujours leurs fonctions, affirme le ministère dans un communiqué.

Plus, Khalid Ait taleb a relevé devant les élus qu’il « faut se méfier du risque d’une rechute et une deuxième vague de propagation de la pandémie » . Le ministre n’a pas manqué de souligner « qu’au vu des circonstances de cette crise exceptionnelle« , son département a « maintenu la prestation de services ciblés aux citoyens (à l’exception des chirurgies non urgentes et des hospitalisations)« .

Le ministre a, de même, fait savoir que son département a permis la création d’un nouveau circuit dans 72 établissements hospitaliers pour la prise en charge des cas de coronavirus, dont 11 dédiés entièrement aux patients Covid-19, ce qui a permis aux services d’urgence, à titre d’exemple, d’assurer un total de 189.607 consultations, 12.162 hospitalisations et 3.020 interventions chirurgicales à travers les services d’urgences.

La veille, Said Amzazi qui fait office de porte-parole du gouvernement avait souligné que l’assouplissement du confinement a laissé place à l’apparition de clusters épidémiques. Un « fait naturel », assure le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, invité au JT d’Al Oula.

Le ministre, qui révèle qu’il convient de « vivre avec le virus » tout en invitant les citoyens à continuer à respecter les mesures de préventions afin de poursuivre le déconfinement progressif.

S. Amzazi s’est également exprimé sur l’explosion de cas dans l’usine de Lalla Mimouna, près de Kénitra affirmant qu’il s’agit d’un cas isolé et que les personnes atteintes ne présentent aucun symptôme d’infection.

« Les autorités publiques ont adopté les mesures nécessaires, dont la réalisation de tests de dépistage pour l’ensemble des employés et la fermeture de toutes les unités concernées. De même, tous les cas actifs ont été transférés à l’hôpital de campagne de la commune de Sidi Yahya El Gharb », a-t-il ajouté. Le ministre tient à préciser que ce n’est pas un retour à la case départ, « assurant qu’il s’agit de procédures pour contrer le virus et prévenir l’apparition d’autres clusters semblables ».

En attendant la « phase 3 »

S. Amzazi rappelle que conformément à la décision prise par les pouvoirs publics concernant le passage à la deuxième étape du « plan d’allègement du confinement sanitaire », il a été décidé de reclasser toutes les préfectures et provinces dans la zone d’allègement n°1, à l’exception des préfectures et provinces de Tanger, Assilah, Marrakech, Larache et Kénitra.

« A la différence de la Zone d’allègement n°1, la zone 2 maintient l’obligation de disposer d’une autorisation professionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure en vue de se déplacer hors du périmètre territorial de la préfecture ou de la province », a rappelé le ministre ajoutant que l’accès au plages et le tourisme interne demeurent interdits en Zone 2.

Dans ce sens, la fermeture des musées, salles de cinéma, théâtre, piscines publics et l’interdiction des rassemblement comme les fêtes de mariages et obsèques sont également maintenus au niveau national.

Le ministre a d’autre part indiqué que le retour à une vie normale (3ème phase) requiert une plus grande maîtrise de la situation grâce à un engagement individuel et collectif en faveur des mesures préventives adoptées.