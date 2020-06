Une Amérique de plus en plus divisée par la mort de G. Floyd

Tout sépare les deux rivaux de la présidentielle américaine qui aura lieu d’ici moins de cinq mois. Le candidat démocrate, empathique, a passé plus d’une heure avec la famille de George Floyd à Houston. « Joe Biden les a écoutés et a entendu leur peine », a fait savoir leur avocat. Alors qu’à Washington, le président, qui se pose en garant du maintien de la loi et de l’ordre, a organisé une rencontre avec des responsables de la police à la Maison Blanche.

« Il n’y aura pas de démantèlement de notre police, a déclaré D. Trump. Notre police nous a permis de vivre en paix et nous voulons nous assurer qu’il n’y a pas de mauvais acteurs là-dedans et parfois nous voyons des choses horribles comme celles dont nous avons été témoins récemment. Mais je dis 99,9 ou au moins 99% d’entre eux sont des gens formidables, et ils ont fait un travail qui bat des records. ».

J. Biden a fait savoir qu’il était opposé au démantèlement des forces de l’ordre ou à la baisse de leur budget. Les démocrates souhaitent en revanche encadrer les pratiques de la police. Le projet de loi présenté lundi devrait être rapidement adopté par la chambre. Mais on ignore ce qu’il adviendra du texte au Sénat dominé par les républicains.

Le KKK se manifeste

A signaler qu’un homme se décrivant comme un « leader » du groupe raciste Ku Klux Klan a comparu lundi 8 juin devant un tribunal américain. Il est accusé d’avoir lancé sa voiture contre des personnes qui protestaient pacifiquement après la mort de G. Floyd, comme l’a fait savoir la justice.

« Harry H. Rogers, 36 ans, est accusé d’agression et de coups et blessures, de tentative de blessure malveillante et de vandalisme criminel. Des accusations supplémentaires font l’objet d’une enquête », a tweeté Shannon Taylor, la procureure du comté de Henrico, en Virginie. L’homme s’est rendu « avec témérité » vers un groupe de manifestants, a fait tourner son moteur et a lancé son véhicule sur eux, a-t-elle précisé dans un communiqué officiel diffusé sur Twitter. La mobilisation faisait partie de la vague de manifestations contre la brutalité policière et le racisme qui s’est répandue aux États-Unis et dans le monde à la suite du décès de G. Floyd. Cet Afro-Américain est mort le 25 mai à Minneapolis lors de son interpellation par un policier blanc, Derek Chauvin, qui a comparu devant la justice lundi, inculpé de meurtre.

H. Rogers « de son propre aveu et comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, est un leader reconnu du Ku Klux Klan et un propagandiste de l’idéologie confédérée », a ajouté la procureure. « Nous sommes en train d’étudier la question de savoir si des chefs d’inculpation de crimes suscités par la haine sont appropriés ». Des médias US ont affirmé qu’un manifestant avait été blessé lors de l’attaque. La personne a été examinée sur les lieux par des secouristes et a refusé tout autre traitement.