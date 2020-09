Une autre ère s’ouvre en Libye avec le départ annoncé de F. el-Sarraj

Fayez el-Sarraj, patron du GNA, a précisé qu’il attendait la fin des travaux de la commission de négociation et la formation d’un nouveau Conseil présidentiel. Cette démission serait la conséquence de «pressions» exercées sur l’homme fort de Tripoli qui a tenu tête à son frère ennemi de l’Est, le maréchal autoproclamé Khalifa Haftar à la tête de l’Armée nationale libyenne. Le GNA bénéficie du soutien de la Turquie et du Qatar tandis que l’ANL est supportée par l’Égypte et les Émirats arabes unis.

L’annonce de cette démission intervient quelques jours après celle du gouvernement provisoire installé dans l’Est, ce qui indique clairement des pressions internationales, et surtout américaines, pour parvenir à un accord. « Des arrangements internationaux pour réorganiser à la va-vite la scène politique en Libye avant les élections américaines » prévues le 3 novembre, croit savoir Abou al Kassem Kzeit, parlementaire de Tripoli.

Les prochains pourparlers prévus au Maroc se feront en tout cas en présence des dirigeants de l’est et l’ouest: Aguila Saleh, chef du parlement installé à l’est et Khalid al Michri, président du haut Conseil de l’État à Tripoli qui signeront, si tout va bien, un accord politique pour une nouvelle phase en Libye, sans Fayez el-Sarraj, et sans Khalifa Haftar.