Une bronca au Royaume Uni contre T. Blair : Faire d’un « assassin » notoire chevalier de la couronne?

La pétition affirme que « Tony Blair a causé des dommages irréparables à la fois à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société britannique ». Et ajoute qu’« il était personnellement responsable d’avoir causé la mort d’innombrables innocents, civils et militaires dans les guerres contre l’Irak et l’Afghanistan ». Dès lors, «rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre ». Et la pétition de conclure que « Tony Blair est la personne la moins méritante de tous les honneurs publics, en particulier tout ce qui est décerné par Sa Majesté la Reine. »

Les Britanniques ont afflué le week-end passé sur les réseaux sociaux pour exprimer leur indignation face à la décision royale d’accorder l’ordre le plus élevé de la chevalerie à Blair, qui pourra désormais utiliser le titre de « Sir ».

Beaucoup estiment que Blair devrait être en prison pour son implication dans la guerre en Irak et en Afghanistan au lieu d’être inscrits sur la liste des distinctions honorifiques de la Reine pour le nouvel an.

« Tony Blair honoré pour ses services rendus à l’impérialisme. Cet homme devrait être dans le box des accusés de La Haye. Quelle journée honteuse », a tweeté le commentateur politique Liam Young, tandis que l’écrivain et activiste Femi Oluwole s’est demandé : « Si je contribue à créer le prochain Daech en déstabilisant une région entière sous de faux prétextes, puis-je aussi être fait chevalier ? »

La présentatrice de GB News, Tonia Buxton, s’est dite « écoeurée » par la décision de faire de Blair un chevalier, lui qui « a causé la mort de tant de personnes ».

John Smith, le fils du célèbre vétéran de la Seconde Guerre mondiale et écrivain Harry Leslie Smith, a pour sa part tweeté « la Reine [veut dire par cette décision] qu’il est normal de tuer des personnes de couleur par centaines de milliers ».