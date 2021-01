Une délégation du PPS chez l’ambassadeur palestinien

La déclaration du PPS a qualifié la rencontre d’«initiative de solidarité symbolique», qui vise à «renouveler le soutien inconditionnel et fort» du PPS à la lutte du peuple palestinien «pour la liberté, pour cesser l’occupation et pour construire son Etat indépendant, avec une pleine souveraineté sur tous les territoires de la Palestine». A cette occasion, N. Benabdellah a exprimé son appui au message adressé par le roi Mohammed VI au président Mahmoud Abbas, affirmant «la position ferme et solidaire du Maroc à la cause palestinienne ainsi que le caractère spécifique d’Al-Qods et de la mosquée Al-Aqsa».

Par la même occasion, cette rencontre a annoncé l’adhésion du secrétaire général du PPS au conseil d’administration de la Fondation Yasser Arafat. A ce propos, N. Benabdallah a exprimé sa fierté de voir son parti intégrer l’instance. Créée en 2007, la Fondation Yasser Arafat a pour objectif de «préserver et immortaliser l’héritage du président palestinien défunt» à travers l’organisation de différentes activités culturelles, intellectuelles, actions de solidarité, rendez-vous universitaires et initiatives humanitaires pour le peuple palestinien. Son conseil administratif est constitué de 120 personnalités palestiniennes et d’autres nationalités.

Au lendemain de l’officialisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, le PPS avait rappelé à Tel-Aviv ses obligations internationales et souligné que ces démarches d’ouverture «exigent d’Israël qu’il mette fin aux politiques d’abus, d’oppression et de meurtre contre le peuple palestinien résistant, qu’il se détourne de son obstination, de sa tyrannie, de son arrogance et de ses violations condamnées, qu’il mette fin à son occupation du Golan et qu’il abandonne les politiques de colonisation et d’annexion».