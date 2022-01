Une filière de psychotropes démantelée en Espagne : La DGSN impliquée…

L’opération, menée entre Alicante, Lleida et Madrid a permis l’interpellation de 8 membres d’un réseau international qui s’activait dans le trafic de stupéfiant, rapporte RTVE.

L’opération de police, en cours depuis 6 mois, s’est terminée par l’interpellation du chef de l’organisation à Lleida, où la police avait déjà intercepté 4,4 kilogrammes de cocaïne et plus de 360 000 comprimés de psychotropes. Le principal fournisseur de pilules a pour sa part été interpellé à Alicante.

En septembre, les enquêteurs avaient découvert un entrepôt dans lequel le groupe stockait 348 flacons de pilules contenant un total d’environ 80 000 comprimés. Suite à la saisie, les trafiquants avaient essayé d’adapter leur mode de transport en réalisant la traversée à partir d’un ferry depuis Sète mais la police avait réussi à arrêter un individu en possession de 70 000 pilules de benzodiazépines. En novembre et décembre, 62 000 autres comprimés d’anxiolytiques avaient été saisis et cinq personnes interpellées à Alicante et à Lleida.

Les enquêtes ont été menées conjointement avec le Service de surveillance douanière de l’Agence fiscale espagnole et le Centre de coopération policière de Tanger de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) du Maroc.