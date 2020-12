Une flotte de pétroliers iraniens vogue vers le Venezuela

Une partie de la flottille d’environ 10 navires iraniens aidera également à exporter du brut vénézuélien après avoir déchargé du carburant, selon des sources anonymes citées dans un article de Bloomberg, car la transaction n’est pas publique.

La flotte actuelle à la voile est environ le double de celle qui a surpris les observateurs internationaux pour la première fois en mai dernier, traversant la mer des Caraïbes sous les yeux de la Marine américaine, pour être accueillie par le président vénézuélien lui-même à son arrivée.

L’aide iranienne à son allié intervient alors que Elliott Abrams, représentant spécial des États-Unis pour l’Iran et le Venezuela, a déclaré en septembre : « Nous surveillons ce que fait l’Iran et nous nous assurons que les autres expéditeurs, assureurs, armateurs et capitaines de navires réalisent qu’ils doivent rester à l’écart de ce commerce ».

Plusieurs navires qui ont transporté du carburant vers le Venezuela plus tôt cette année, notamment Forest, Fortune et Faxon, ont atteint leur signal satellite lors de la traversée. La désactivation des transpondeurs est une méthode couramment utilisée par les navires pour éviter d’être détectés. Dans d’autres cas d’aide iranienne au Venezuela, les noms des navires ont été peints et modifiés pour masquer l’immatriculation du navire.

Sous la pression des sanctions de Washington et de la pandémie du Covid-19, la baisse de la production de pétrole vénézuélien a connu un niveau record cette année.

Cependant, les derniers chiffres publiés samedi par Bloomberg montrent que les exportations de pétrole du Venezuela ont atteint plus de 500 000 barils par jour en novembre.