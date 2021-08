Une force mixte aux frontières libyennes : N’Djamena propose…

« Le Tchad appuie l’initiative de relancer l’accord quadripartite entre la Libye, le soudan, le Niger et le Tchad par la mise en place d’une force mixte tout au long de ses frontières », a déclaré Mahamat Idriss Déby à l’occasion de la première visite au Tchad du vice-président du Conseil présidentiel libyen depuis le décès du président Déby.

Un accord de coopération sécuritaire entre ces quatre Etats pour lutter contre le terrorisme et les trafics a été signé en 2018, sans empêcher l’installation de paramilitaires dans le sud libyen et l’incursion de rebelles par-delà la frontière. « Notre pays est engagé résolument à jouer sa partition pour aider le peuple libyen, mais en retour le Tchad souhaite vivement que des mercenaires et bandes armées écumant la Libye ne déstabilisent pas les pays voisins », a souligné le président du CMT.

Le vice-président du conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni, a de son côté annoncé qu' »une lutte sans merci est désormais engagée contre ces groupes de mercenaires armés », selon la présidence tchadienne.

Le gouvernement tchadien avait annoncé, samedi, diviser par deux ses effectifs déployés en février dans le cadre de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la « zone des trois frontières », aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, évoquant « un redéploiement stratégique ».