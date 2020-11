Une frappe US contre l’Iran serait d’actualité

Les instructions n’ont pas été délivrées suite à des informations ou une estimation selon laquelle l’administration Trump aurait prévu d’agir contre l’Iran, mais de hauts responsables israéliens anticipent une période « sensible » avant le changement de gouvernement à Washington fixé au 20 janvier, relève WallaNews.

La semaine dernière, le New York Times avait rapporté que Donald Trump avait sondé de hauts responsables US sur la possibilité d’ «agir » contre un site nucléaire iranien. Les conseillers auraient toutefois « dissuadé le président d’aller de l’avant avec une frappe militaire », au vu du risque que cela dégénère rapidement en un conflit plus vaste, avait précisé le quotidien américain. Ce qui n’a pas empêché le Pentagone de déployer des bombardiers stratégiques dans la région, des B 52 Strafor ayant été vus au Koweït.

D’après le site d’informations israélien, le ministre de la guerre Benny Gantz s’est entretenu à deux reprises au cours des deux dernières semaines avec le secrétaire américain à la Défense par intérim Christopher Miller, pour évoquer la question iranienne, la situation en Syrie et le mémorandum d’accord sur la sécurité entre Israël et les États-Unis.

Israël craint, qu’en cas d’agression américaine, les Iraniens ne ripostent militairement contre l’entité sioniste soit directement, soit par l’intermédiaire des différentes groupes de la Résistance dans la région.

Face à tout cela, le président iranien Hassan Rohani a invité pas plus tard que mercredi le président élu américain Joe Biden à remédier aux erreurs du passé, allusion faite aux politiques du président américain sortant, dont entre autres le retrait de l’accord nucléaire conclu en 2015.

« La prochaine administration américaine devrait remédier aux erreurs antérieures, et à tous les comportements qui ont terni l’image des Etats-Unis », a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec les membres du gouvernement à l’occasion de la commémoration de la fondation des forces de mobilisation durant la guerre imposée à l’Iran. « Nous espérons que la nouvelle administration condamnera en premier les politiques de Trump qui ont violé les droits de l’homme et soutenu le terrorisme et de pallier aux politiques erronées de l’ancienne administration durant les quatre années écoulées », a ajouté le responsable iranien.

L’Iran a accusé D. Trump de « terrorisme économique » depuis qu’il s’est retiré en 2018 de l’accord nucléaire, et a réimposé des sanctions maximales contre la République islamique.

« La politique du gouvernement de la République islamique, c’est : respect des engagements contre respect des engagements, actes contre actes, réduction de la tension contre réduction de la tension, respect en échange du respect », a dit H. Rohani. « L’Iran et les Etats-Unis peuvent tous deux décider et annoncer qu’ils reviendront à la situation qui prévalait avant le 20 janvier 2017 », a-t-il souligné. Tout en précisant que « s’il y a une telle volonté chez les futurs dirigeants américains, je pense qu’il sera très facile de résoudre » de nombreux problèmes, a affirmé le président, pour qui un retour à la situation d’avant-Trump pourrait « changer complètement le cours des choses ».