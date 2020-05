Une gifle palestinienne aux Emiratis 

L’avion, chargé de 16 tonnes d’aides destinées aux Palestiniens dans le contexte de la pandémie de coronavirus, a relié Abu Dhabi à Tel Aviv mardi, une première dans la région.

Les médias palestiniens, ainsi que Russia Today Arabic, ont cité une source proche du gouvernement jeudi qui affirmait que l’aide avait été refusée, expliquant que Ramallah refusait d’être « un instrument de la normalisation » entre Israël et les Emirats. Ces deux pays n’entretiennent aucune relation diplomatique officielle.

La source aurait déclaré que le transfert de l’aide médicale n’avait été coordonné qu’avec Israël et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et non avec l’Autorité palestinienne qui gouverne les Palestiniens en Cisjordanie. Cela indique, selon la source, que les Emirats avaient l’intention de se servir de cette aide pour améliorer ses liens avec Tel-Aviv, sous le « prétexte » de l’aide aux Palestiniens. Elle a ajouté que toute aide pour les Palestiniens doit être coordonnée avec les autorités palestiniennes.

L’avion-cargo d’Etihad, peint en blanc et n’arborant aucune inscription, a atterri à l’aéroport Ben Gurion peu après 21 heures après avoir apparemment fait un détour par l’Irak, la Jordanie ou la Turquie. Etihad, transporteur aérien longue distance et appartenant à l’Etat, avait précédemment confirmé le vol vers l’aéroport Ben Gurion à Tel Aviv.

Ce vol est l’un des rares moments de coopération publique entre les EAU, où se trouvent Abu Dhabi et Dubaï, dans la péninsule arabique, et Israël. Les pays n’entretiennent pas de relations officielles avec Israël mais coopèrent de plus en plus ouvertement après des années de rumeurs portant sur des discussions clandestines entraînées par leur animosité partagée face à l’Iran.

Le chef suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, a accusé mardi les Emirats arabes unis de « trahison ». « Aujourd’hui, des Etats du Golfe persique ont commis la pire traîtrise contre leur propre histoire et contre l’histoire du monde arabe », a écrit Khamenei sur Twitter.

« Ils ont trahi la #Palestine en soutenant Israël. Les nations de ces Etats toléreront-elles la trahison de leurs dirigeants ? », a-t-il ajouté.