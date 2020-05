Une  loi de finances rectificative pour sauver le reste de l’année budgétaire

Dans le contexte actuel de la pandémie du Covid-19 et dans l’attente d’avoir une vision plus précise de la durée et de la profondeur de la crise, un projet de loi de finances rectificative sera élaboré dans les prochains jours.

C’est ce qu’a annoncé le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, lundi devant les deux chambres du parlement en marge de son intervention sur l’évolution de la pandémie au Royaume. Pour le chef de Gouvernement, et vu les mutations liées à la conjoncture économique et mondiale née de la crise du Covid-19, et leurs répercussions sur les diverses hypothèses ayant encadré l’élaboration de loi de finances 2020, l’Exécutif prépare déjà un projet de loi de finances rectificative afin d’activer le plan de relance de l’économie nationale. Les grandes orientations seront fixées après une série de discussions avec les partis politiques et la société civile à partir de la semaine prochaine pour avoir leur avis.

Le projet sera présenté prochainement en conseil de gouvernement, et ensuite au Parlement.