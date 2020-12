Les nouvelles sévères restrictions s’avèrent indispensables après la découverte d’une nouvelle souche de coronavirus «hors de contrôle», a déclaré M. Hancock, ministre britannique de la Santé.

«Nous avons agi très rapidement et de manière décisive», a indiqué le ministre à Sky News. «Malheureusement, la nouvelle souche était hors de contrôle. Nous avons été obligés de la maintenir sous contrôle», ce à quoi le pays devra faire face durant les deux mois à venir, a-t-il ajouté.

Vu que la situation était «très critique», le gouvernement a été obligé de restreindre les contacts sociaux.

«Ce sera très difficile de la garder sous contrôle jusqu’à ce que le vaccin soit répandu», a poursuivi M. Hancock. Le ministre a annoncé le 14 décembre la présence d’une nouvelle variante de Covid-19 sur le territoire britannique.

Le chef du gouvernement, Boris Johnson, a informé l’OMS du fait que cette nouvelle forme du virus était «jusqu’à 70%» plus transmissible que les autres variations connues.

Le gouvernement a instauré le 19 décembre le reconfinement de Londres, du sud-est de l’Angleterre et d’une partie de l’est du pays. Les commerces non essentiels ont fermé et tous les déplacements en dehors de ces zones -placées au niveau d’alerte le plus élevé- ont été interdits.

Depuis lors, plusieurs pays européens ont décidé -comme les Pays-Bas et la Belgique- ou considèrent la suspension des vols depuis le Royaume-Uni -notamment la France et l’Allemagne.

La souche devient en outre la forme «dominante» et a apparemment provoqué une hausse des hospitalisations en décembre, a constaté Patrick Vallance, conseiller scientifique du gouvernement. C’est à Londres ou dans le Kent (sud-est) que cette variante est vraisemblablement apparue mi-septembre, a-t-il estimé.