Une nouvelle variante de la Covid-19 au Nigeria !

Cette variante a été observée sur deux patients, le 3 août et le 9 octobre dernier, lors d’analyses menées sur 200 échantillons par les scientifiques de l’Acegid, le centre d’excellence africain de recherche génomique et des maladies infectieuses. D’après ce centre de recherche, les deux patients présentent des mutations génétiques.

Cette découverte comporte encore énormément de zones d’ombre. Seule certitude, cette nouvelle variante du coronavirus est différente de celle observée au Royaume-Uni, comme l’explique le professeur Christian Happi, le directeur de l’Acegid, à l’origine du séquençage génétique de cette variante au Nigeria : « Nous pensons que cette variante a très probablement muté au Nigeria. Elle est différente de la souche présente en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Mais elle partage deux mutations avec la souche apparue au Royaume-Uni. Nous n’avons pas analysé d’échantillons récents, nous ignorons dont dans quelle mesure d’autres patients sont affectés par cette nouvelle souche. »

Ce biologiste reste prudent : pour l’heure, aucun lien n’a été établi entre ces découvertes et l’accélération de la propagation du virus ces derniers temps au Nigeria. Des recherches plus approfondies sont en cours pour mieux comprendre les propriétés de cette mutation et savoir si d’autres patients ont été touchés.