Une période de flottement des plus dangereuses à Washington

Ainsi, onze nouvelles organisations, dont le ministère syrien du Pétrole, ont été ajoutées à la «liste noire» établie par Washington. Les États-Unis ont imposé des sanctions à huit individus et onze entités, dont des sociétés impliquées dans l’industrie pétrolière, a fait savoir le département américain du Trésor.

Selon un communiqué publié sur son site officiel, six ressortissants syriens et deux Libanais qui «cherchent à réanimer l’industrie pétrolière» du pays sont concernés. Parmi les entités qui viennent d’être ajoutées à la «liste noire» de Washington figurent notamment le ministère syrien du Pétrole et des Ressources minérales, ainsi que les Forces de défense nationale, groupe paramilitaire pro-Damas, luttant contre les groupes terroristes.

Fin septembre, les États-Unis avaient introduit des sanctions contre sept habitants de Damas, Tartous et Lattaquié, ainsi que treize organismes syriens, dont le ministère du Tourisme.

Dure sera donc la traversé de la période dite « lame duck » (canard boîteux, en français), soit les quelques semaines durant lesquelles le président sortant reste au pouvoir avant la prise de fonction officielle de son successeur. Durant cette période, D. Trump gardera le contrôle de l’exécutif et J. Biden lui, prendra connaissance des dossiers, suivra les briefings des services de renseignements, consultera et nommera son équipe : ministres, conseillers, responsables clés. Traditionnellement, cette période post-électorale est l’occasion pour les présidents perdants, qui ne sont plus contraints par la crainte de ne pas être réélu, de prendre certaines décisions qu’ils n’auraient pas prises auparavant par peur de rompre avec leur électorat. L’histoire US a déjà été marquée par des « lame duck » chaotiques. Celui de cette a tout pour être singulier. Le refus de D. Trump de concéder sa défaite, les recours intentés pour contester la victoire de J. Biden et la multiplication des accusations de fraudes annoncent quelque peu la couleur.

D. Trump dispose des moyens pour nuire à la future administration, et ses quatre ans à la tête des États-Unis ont montré que les décisions tonitruantes ne l’effrayaient pas. Voilà pour quoi les équipes de J. Biden planchent depuis plusieurs semaines sur cette transition, en anticipant un éventuel manque de coopération de la Maison Blanche, signale CNN. Le leader républicain au Sénat Mitch McConnell a tenu à rassurer en déclarant que « bien sûr », il y aurait une transition pacifique.

Le président sortant pourrait également profiter de cette période durant laquelle il est libéré des contraintes électorales pour signer des décrets présidentiels et mettre une dernière fois en œuvre son programme. Toutefois, ce scénario a ses limites. Entre le délai d’application et la possibilité de revenir sur ces décrets du nouveau président, l’utilité de la manœuvre est vite limitée.

D. Trump aurait donc l’occasion de gracier ses proches empêtrés dans des affaires judiciaires. Dans plusieurs médias américains, les noms de Michael Flynn, son ancien conseiller à la Sécurité nationale mis en cause dans l’enquête sur les soupçons d’ingérence russe, Paul Manafort, ou encore Steve Bannon sont évoqués. Un pouvoir que le président a d’ailleurs déjà exercé durant son mandat avec quelques personnes controversées.

La période de transition peut également être l’occasion pour un président sortant d’en quelque sorte « régler ses comptes ». Le limogeage de personnalités de premier plan peut donc intervenir lors du « lame duck ». D. Trump pourrait donc essayer de limoger le docteur Anthony Fauci, l’immunologue à la tête de la cellule de crise de la Maison Blanche chargée de la gestion de la pandémie de Covid-19, ou encore l’actuel directeur du FBI, Christopher A. Wray, qui a refusé d’enquêter sur la famille Biden.

Mais le pire serait de voir le Président sortant cautionner des opérations militaires aux conséquences incalculables. Comme s’attaquer à l’Iran pour faire plaisir à Israël, comme à ses alliés du CCG.