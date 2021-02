Une présidentielle tchadienne sans l’opposition ? 

Les deux partis réclament, depuis cinq ans, le remboursement de leurs frais de campagne prévu par la loi mais que le gouvernement refuse d’exécuter. S. Kebzabo et L. Médard ont obtenu respectivement 12% et 10% des voix lors de la présidentielle de 2016. Ces scores devraient leur donner droit au remboursement de leurs dépenses de campagne comme l’explique Laoukein Médard. « Pour les présidentielles, le plafond des dépenses remboursables est de 1 milliard de francs CFA, si le candidat obtient un score d’au moins 10 %. Le remboursement concerne 30 % des montants, dûment justifiés, en recettes et en dépenses, et après quitus de la Cour des comptes »

Si le parti au pouvoir s’est fait rembourser, les deux partis d’opposition réclament en vain leur dû et menacent de se retirer de la présidentielle de cette année. « La CTPD et l’UNDR prennent à témoin l’opinion nationale et internationale que, si cette disposition de la loi n’est pas respectée dans un délai de trois jours francs, ils seront contraints de se retirer du processus de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ».

Une dizaine de personnalités se sont annoncées candidates à la présidentielle du 11 avril prochain face à Idriss Déby Itno qui est candidat à un sixième mandat.