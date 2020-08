Une rentrée scolaire qui fait jazzer 

Noureddine Akkouri, président de la Fédération nationale des associations des parents d’élève au Maroc (FNAPEM) est catégorique : «Ce choix entre l’enseignement en présentiel ou à distance est difficilement applicable sur le terrain», signale-t-il à Yabiladi.

«Prenons l’exemple de l’enseignement public, qui regroupe une grande majorité des élèves alors que l’enseignement en présentiel, selon la formule, ne concernera qu’une partie des élèves compte tenu des exigences du ministère en respect du protocole sanitaire. Si l’établissement reçoit un grand nombre de demandes des parents optant pour le présentiel, qu’elle sera la solution ?», s’interroge-t-il.

Le président de la FNAPEM donne aussi l’exemple d’un parent voulant choisir l’enseignement en présentiel après avoir opté pour des cours à distance pour son enfant. «Que doit-on faire ? Doit-on chercher devant les établissements qui poursuivra l’enseignement à distance et qui optera pour le présentiel ?», se demande-t-il. «L’application de cette décision pose problème, car elle impactera directement l’objectif primordial évoqué par le ministre ; celui de la santé des élèves, car il y aura un grand afflux et les parents seront perdus», poursuit-il.

Pour l’associatif, «même au sein des villes, il existe des zones vulnérables, où les élèves n’ont pas de smartphone, de tablette électronique, d’ordinateur ou Internet», ce qui entrave les critères de choix annoncés par le ministère. S’ajoute à cela le fait que «certains parents ne sont ni fonctionnaires ni salariés et n’ont personne pour s’occuper de leurs enfants», s’ils optent pour l’enseignement à distance.

Le président de FNAPEM souligne, par ailleurs, que «si les Marocains décident de tous opter pour le présentiel, nous ne pouvons les en empêcher car la Constitution leur garantit le droit de scolarité de leurs enfants». «Comment peut-on assurer l’égalité des chances dans tout le Maroc, si une partie des élèves suit ses cours en présentiel tandis que l’autre les suit à distance ? Ces élèves ne peuvent passer les mêmes examens, ce qui créera déjà la confusion», regrette-t-il.

Abderrazak El Idrissi, secrétaire général national de la Fédération nationale de l’enseignement (FNE), considère de son côté que «la décision du ministère de laisser le choix aux parents entre l’enseignement à distance ou en présentiel n’a pas de sens». «Elle ne vise qu’à responsabiliser les parents», ajoute-t-il.

Le syndicaliste rappelle que «tout le monde admet que les conditions du système éducatif avant la pandémie n’étaient pas bonnes» et «tous les rapports s’accordent sur ce point». Et estime que «le gouvernement aurait dû assumer sa responsabilité et reconnaître l’adoption de l’enseignement à distance comme formule éducative, tout en remplissant les conditions nécessaires à cette décision car il ne faut pas reprendre la même expérience ayant débuté en mars». «Le ministre de l’Éducation nationale considère que l’enseignement à distance est une bonne chose mais nous disons le contraire, car il existe une disparité entre les classes sociales et entre les régions», enchaîne-t-il.

«Dans la loi de finances rectificative, le budget du ministère de l’Éducation nationale a été réduit de cinq milliards de dirhams alors que nous avons appelé à son augmentation. Nous nous dirigeons vers une privatisation plus poussée de l’enseignement, ce qui nuit à notre pays, au système éducatif, à notre avenir et à celui de nos enfants», dénonce-t-il. «Pour ne pas dire qu’il y a de l’improvisation, c’est malheureusement prévu et il faut une volonté politique pour changer la situation», relève le syndicaliste.