Une salve de tweet d’A. Khamenei contre l’Amérique: Des remontrances à la pelle

Dans un bouquet de tweets postés jeudi 25 mars, il a écrit dans un premier Tweet que « les Américains se trompent sur les problèmes de toute la région. Dans leur soutien injuste à l’entité sioniste, et leur présence usurpatrice en Syrie, dans leur appui persévérant au gouvernement saoudien qui bombarde le peuple opprimé du Yémen, et dans leur politique sur la Palestine, ils ont tort ».

« Vous, les Américains ne connaissez rien à la région et a ses peuples, vous vous trompez… Nos souhaitons que Dieu guide tous les égarés dans le monde qui persévèrent dans leur égarement et qu’Il les libère de leurs erreurs », a-t-il poursuivi dans un second Tweet. Ajoutant que « les Américains se réjouissent que certains gouvernements mesquins normalisent leur relation avec l’entité sioniste. Ces gouvernements mesquins n’ont aucune influence, la oumma islamique n’oubliera ni ne renoncera à la cause palestinienne »

Selon la télévision d’informations libanaise al-Mayadeen Tv, le guide de l’Iran avait assuré il y a quelques jours que « les Américains devaient renoncer à l’Irak et la Syrie et les quitter ». Il a souligné que «son pays n’éprouve aucune hostilité à ceux qui n’en éprouvent pas contre lui ». Il a aussi accusé Washington de soutenir Daech et de lui avoir permis de vendre le pétrole syrien. Selon lui, « les Américains regardent avec mépris notre présence en Syrie, alors qu’elle s’est faite à la demande du gouvernement de Damas ». « Nous avons expérimenté nos ennemis dès le début de la révolution. Les Etats-Unis sont ceux qui le plus concocté de complots contre nous… Nos ennemis profèrent des mensonges qui contredisent les faits ».

Abordant le dossier du Yémen, il avait dit que « les comploteurs arabes bombardent le peuple yéménite depuis 6 ans et commettent des crimes contre lui. Et lorsque les Yéménites ont riposté à leurs crimes et se sont défendus ils les ont accusés de terrorisme ».

L’Iran a rejeté mercredi dernier une résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) prolongeant le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique, affirmant que la résolution manquait de « légitimité internationale et de consensus ».

L’organe des Nations unies chargé des droits de l’homme a adopté, mardi, par 21 voix contre 12 et 14 abstentions, la résolution visant à prolonger d’un an le mandat du rapporteur. Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, a déclaré que la résolution était le résultat de « votes dispersés », obtenus notamment à la faveur de pressions exercées par les pays européens.

« Les résolutions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui se sont succédées au cours des dix dernières années (depuis mars 2011) sont pratiquement synonymes d’accusations unilatérales portées par les auteurs de la résolution et les partisans de l’agenda du rapporteur spécial contre l’Iran », a-t-il dans un communiqué. Rappelant aussi que « les pays qui violent les droits d’autres nations ne peuvent s’ériger en inquisiteur ou en juge de la situation des droits de l’homme dans un pays, mais ils doivent répondre de leurs crimes commis en violation flagrante des droits de l’homme ».

Selon S. Khatibzadeh, les comptes rendus du rapporteur spécial du CDH « ne font pas référence à la mort de dizaines d’enfants innocents et de centaines de patients en raison de la difficulté d’accès aux médicaments et aux équipements médicaux », se référant ainsi aux sanctions US.

Le rapporteur spécial est censé soumettre un rapport sur sa mission au Conseil lors de sa 49e session et à l’Assemblée générale des Nations unies lors de sa 76e session, a indiqué le CDH dans un communiqué. En mars 2011, le CDH des Nations unies avait adopté une résolution réactivant le mandat d’un rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme en Iran, après une interruption qui a duré neuf ans.