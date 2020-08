Une section saoudienne dans les bagages de l’US Army à Hassaké

L’Arabie saoudite a redéployé son unité militaire précédemment stationnée en Irak vers la base américaine d’Al-Chaddadeh située dans la province syrienne de Hassaké (nord-est), affirme le journal syrien El Watan, rapporte l’agence russe Sputnik.

Selon ses informations, les soldats saoudiens sont arrivés sur les lieux avec un convoi des forces armées américaines qui avaient quitté la base d’Al-Taji, sur le territoire irakien.

Selon RT, le chiffre de ces militaires ne dépasse pas les 20 éléments. Indiquant que ce n’est pas la première fois que des militaires saoudiens entrent en Syrie. Ils l’avaient fait auparavant et avaient entamé des contacts avec les tribus syriennes. Ces derniers mois, les relations se sont dégradées entre ces tribus et les forces d’occupation américaines. Elles ont lancé un mouvement de résistance pour les pousser à se retirer.

Les forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis avaient été déployées en Syrie sans l’aval du gouvernement de Damas. Les autorités syriennes considèrent toute présence militaire étrangère sur leur sol comme une occupation visant à piller les réserves d’hydrocarbures du pays.

Russes vs Américains en Syrie

On notera par ailleurs que des frictions ont eu lieu entre des convois russe et américain dans le nord-est syrien, suivies d’échanges d’accusations entre les commandements des deux armées.

La Russie a répondu aux accusations des Américains selon lesquelles une patrouille de l’armée russe a percuté l’un de leurs véhicules en Syrie, assurant que c’est plutôt le véhicule américain qui avait tenté de bloquer le passage des militaires russes.. Quoique la coalition US avait été prévenue à l’avance du passage de cette colonne.

Ceci s’est passé le 24 août à Al-Malikya, dans la province de Hasské, au nord-est de la Syrie près d’une base des milices kurdes soutenues et protégés par Washington, les Forces démocratiques syriennes (FDS).

Selon le site d’information Strategika51, une unité de la police militaire russe recherchait des miliciens kurdes pro-US coupables d’abus et d’agressions contre des villageois syriens quand des blindés US tentèrent de lui barrer le passage. Le convoi russe était escorté par des hélicoptères de combat. Deux véhicules blindés IS ont alors fait leur apparition et ont essayé d’intercepter le convoi. Ils ont été pressés par les véhicules russes qui percutèrent l’un d’entre eux en parallèle. Deux militaires US auraient été blessés.

Cet incident a suscité un entretien téléphonique d’urgence entre les Chefs des états-majors des armées russes et US.

Selon Sputnik, le chef d’État-Major de l’armée russe Valeri Guerassimov a discuté avec son homologue américain Mark Milli de l’incident.

Il lui a fait part que les militaires américains ont tenté de bloquer la patrouille russe, qui en réponse, «a pris les mesures nécessaires ». V. Guerassimov a souligné que la coalition internationale avait été prévenue à l’avance du passage du convoi. « Malgré cela, en violation des accords existants, les militaires américains ont tenté de bloquer la patrouille russe. En réponse, la police militaire des forces armées russes a pris les mesures nécessaires pour empêcher tout incident et continuer à s’acquitter de sa tâche » est-il indiqué dans un communiqué du ministère russe de la Défense.

La présence russe a été renforcée dans la région de Hassaké, en coordination avec l’Etat syrien, pour faire pression sur les Turcs pour les amener à mettre fin aux coupures d’eau potable.