Une semaine de plus sous le signe du Covid-19

Cent-deux (102) nouvelles guérisons ont été enregistrées au Maroc durant les dernières 24 heures, portant à 695 le nombre total des cas guéris du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé lundi le ministère de la Santé. Sur la même période, 55 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés, portant à 4.120 le nombre total des cas de contamination, a indiqué Mohamed El Youbi, directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, dans une déclaration à la MAP. Le nombre de décès s’est élevé, jusqu’à lundi à 16H00, à 162 avec l’enregistrement d’un seul nouveau décès, a-t-il ajouté.

Sur le plan de la gestion de l’état d’urgence sanitaire, il y a lieu de signaler que la DGSN est encore loin de chômer. Elle a déféré devant les parquets compétents 38.842 personnes après la procédure de la garde à vue, dans le cadre de l’application de l’état d’urgence sanitaire. Sur les 24 dernières heures, les forces de l’ordre ont interpellé 3.795 individus, dont 1.910 ont été placés en garde à vue à la disposition des enquêtes préliminaires ordonnées par les parquets compétents, alors que les autres ont été soumises aux procédures d’investigation, de pointage et de vérification d’identité. Au total, 72.685 personnes ont été interpellées depuis le début de l’état d’urgence sanitaire.

Par préfecture de police, celle de Casablanca a interpellé 9.709 personnes. Elle est suivie de celles de Rabat (9.406), Kénitra (7.936), Marrakech (6.748), Oujda (6.059), Agadir (4.658), la sûreté provinciale de Salé (3.959), la préfecture de police de Tétouan (3.882) et préfecture de police de Meknès (3.796).

Toujours dans le domaine de la gestion du confinement, il y a lieu de noter que le pari du ministère de l’Industrie a été tenu. Désormais, annonce-t-on, les citoyens peuvent acquérir les masques de protection en tissu non tissé dans toutes les pharmacies à travers les régions. Le même département a fait appel aux grossistes répartiteurs des produits pharmaceutiques pour l’approvisionnement au quotidien de l’ensemble des pharmacies en la matière.

A ce jour, 26,7 millions de masques ont été mis à disposition des 53 grossistes répartiteurs, au niveau des plateformes régionales, pour distribution aux pharmacies sur l’ensemble du territoire national, signale-t-on.

En vue de garantir la disponibilité de ces masques et grâce à la mobilisation des 17 entreprises industrielles certifiées, la capacité de production nationale journalière des masques de protection en tissu non tissé a atteint 6,8 millions et passera à plus de 8 millions dans les prochains jours.

Pour rappel, ces masques sont en vente par paquet de 10 au prix public unitaire de 0,80 dirhams, subventionné par le Fonds de gestion de la pandémie Covid-19.