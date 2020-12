Une variante de la Covid-19 touche le sud-est de l’Angleterre

« Tous ces cas ont été identifiés dans près de 60 endroits différents et les chiffres augmentent rapidement. Mais, confie le ministre de la Santé britannique, « je ne suis pas stressé à ce stade ».

L’Organisation mondiale de la santé a aussitôt été informée et les données sont partagées en temps réel. Des variantes, l’OMS en a déjà vu beaucoup. C’est commun, assure Michael Ryan, responsable des situations d’urgence sanitaire : « Est-ce que ça rend le virus plus grave ? Se transmet-il plus facilement ? Complique-t-il le diagnostic ? Les effets du vaccin sont-ils altérés par cette mutation ? Voilà les questions qui se posent et nous n’avons aucune information suggérant que ce soit le cas ».

Le virus galope dans le sud de l’Angleterre depuis plusieurs jours maintenant. Le gouvernement a décidé d’accroître les restrictions dans la capitale et les alentours. À partir de mercredi 16 décembre, restaurants et salles de spectacle ont été fermés. Jusqu’à nouvel ordre…