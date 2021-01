Une vingtaine de nouveaux établissements d’enseignement supérieur programmés… 

Au cours des quatre dernières années, quelque 40 institutions universitaires ont pu voir le jour, a rappelé le ministre, mardi, devant la Chambre des conseillers, en réaction à une question sur « l’augmentation du nombre des établissements d’enseignement supérieur à accès limité ».

A cette quarantaine d’établissements, a-t-il poursuivi, 11 nouveaux du même genre ont ouvert leurs portes au titre de l’année universitaire 2020-2021 à Béni Mellal, El Jadida, Kénitra, Agadir, Fkih Bensaleh, Casablanca, Fès et Settat.

Apportant plus de détails, il a souligné que sur un total de 147 établissements universitaires, 81 sont à accès limités jusqu’à l’année 2019-2020, avec un total de sièges pédagogiques de 165.782 sur 518.896 sièges et de 6182 enseignants permanents sur un total de 14.964.

Ces instituts ont enregistré des inscriptions s’élevant à 659.128 au titre de l’année universitaire 2020/21, sur un total de plus d’un million, et, a ajouté D. Ouaouicha, de concert avec les universités, le ministère a procédé, à l’augmentation des sièges pédagogiques des établissements à accès limité, particulièrement les ingénieurs, les médecins et les cadres spécialisés.

S’agissant de l’enseignement supérieur privé, le ministre a affirmé que ce secteur s’est renforcé par l’émergence des universités et établissements créés dans le cadre d’un partenariat entre l’État et des institutions non lucratives, et ce dans le strict respect des normes pédagogiques nationales.