Unesco : Le Maroc cible le Conseil exécutif

L’annonce a été faite lundi par Samir Addahre, ambassadeur-délégué permanent du Royaume auprès de l’UNESCO. «Nous souhaitons que cette candidature puisse bénéficier du soutien des États membres de notre Organisation», a déclaré le diplomate devant la 212e Session du conseil exécutif de l’UNESCO qui se tient jusqu’au 20 octobre.

Le conseil exécutif est l’un des trois organes constitutionnels de l’UNESCO, aux côtés de la conférence générale et le secrétariat. Agissant sous l’autorité de la conférence générale, le conseil exécutif, composé de 58 États membres élus chacun pour un mandat de quatre ans, étudie le programme de travail de l’Organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le Directeur général.

«Le Royaume du Maroc réaffirme son profond attachement aux valeurs de l’UNESCO et aspire à poursuivre résolument son engagement inébranlable en faveur des valeurs et des fondements intellectuels et moraux de cette Organisation», a souligné S.Addahre lors du débat en plénière. «Le Maroc s’attache à continuer à œuvrer, avec abnégation, au renforcement de l’action de l’UNESCO afin de contribuer à la poursuite des réformes engagées et au renforcement du positionnement et du rôle de chef de file de notre Organisation sur la scène internationale, dans ses domaines de compétence», a-t-il ajouté.

Le diplomate a réitéré, par ailleurs, «le plein soutien» du Maroc à la candidature d’Audrey Azoulay pour un second mandat à la tête de l’organisation.