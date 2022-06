Urbanisation : Le CESE adopte son avis sur l’aménagement durable du littoral

Intitulé “Quelle urbanisation pour un aménagement durable du littoral ?” cet avis, qui a été approuvé lors de la 134è session ordinaire du Conseil, tenue sous la présidence de Ahmed Reda Chami, alerte sur le retard accusé dans l’implémentation de la loi 81.12 relative au littoral visant la mise en application du principe de gestion intégrée en vue de favoriser une urbanisation et un développement durables du littoral.

Dans ce sens, et en se référant aux principes de la Constitution marocaine et en s’inspirant d’expériences internationales, le Conseil a élaboré une vision pour un aménagement durable du littoral fondée sur deux principes essentiels : le respect des droits humains et la préservation du littoral, de l’environnement et des ressources naturelles, poursuit la même source.

Sur la base de cette vision, le CESE propose un ensemble de recommandations portant sur la mise en place d’une gouvernance participative, efficace et efficiente du littoral et la refonte de la politique d’urbanisation basée sur les principes de territorialisation, de participation citoyenne, de respect des droits et de préservation de l’environnement et des ressources naturelles.

L’avis, élaboré sur la base d’une approche participative avec l’ensemble des parties prenantes, est le résultat d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil ainsi que des auditions organisées avec les principaux acteurs concernés. Il s’est également basé sur une consultation lancée sur la nouvelle plateforme digitale de participation citoyenne “Ouchariko”. A ce titre, les citoyen(ne)s ayant interagi avec le sujet ont fait montre d’une compréhension manifeste des dysfonctionnements et des enjeux du littoral, mais aussi d’une bonne connaissance des véritables leviers pour promouvoir une urbanisation durable du littoral, fait observer le Conseil.

Lors de cette session, le CESE a également présenté pour discussion son rapport annuel au titre de l’année 2021. Ce rapport s’articule autour de trois parties : une analyse de la situation économique, sociale et environnementale du pays ; un focus consacré à l’examen de la thématique du télétravail et le rapport d’activité du CESE qui comprend le bilan de l’année considérée et le plan d’action pour l’année 2022.