Usage licite du cannabis: En dépit des remontrances des siens, S.E. El Othmani veut l’examen du projet de loi

Au-delà de ce projet de loi controversé dont l’examen a déjà été reporté, l’ordre du jour du Conseil comprend également l’examen de trois projets de décret, dont le premier modifie et complète le décret relatif aux marchés publics, le deuxième est relatif à la qualité et sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires et le troisième porte sur la performance énergétique minimale des appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, ou au gaz naturel ou aux produits pétroliers liquides ou gazeux, ou au charbon, ou aux énergies renouvelables et commercialisables sur le territoire national.

Le Conseil étudiera, par la suite, un accord-cadre de coopération dans les domaines de l’énergie et des mines entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Tchad, signé à Rabat le 26 octobre 2020, et un projet de loi approuvant ledit accord-cadre.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon la même source.