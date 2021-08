USFP vs PAM : Point d’alliance, assure D. Lachgar

D. Lachgar a défini, lors de son passage sur la chaîne Al Oula, le cadre général des alliances. « Nous ne pouvons pas ouvrir nos bras dès le début, sauf pour ce qui existe de la gauche après cela, les vrais libéraux dans les partis nationaux, qui se sont battus pour l’indépendance, ou les partis modernes, qui ont de bonnes prises de position concernant les femmes, la liberté, l’égalité. C’est le cadre de nos alliances », a-t-il soutenu.

Le Patron des socialistes a évoqué clairement la possibilité d’une alliance de son parti avec l’Istiqlal (PI) et le Rassemblement national des indépendants (RNI), excluant complètement de cette démarche le Parti Authenticité et Modernité (PAM). « Le PAM ! Qu’est-ce qui m’unit avec le PAM ? Hier, il a publié un communiqué avec les conservateurs », a-t-il relevé en faisant allusion au communiqué conjoint issu de la réunion de coordination tenue par le PAM et le Parti Justice et Développement (PJD).

Le premier secrétaire de l’USFP a décoché des flèches à l’ancien secrétaire général du PJD et ancien Chef du gouvernement, Abdalilah Benkirane. Notant que son parti avait décidé de participer au gouvernement de Saâd Eddine El Othmani « pour rétablir la considération des institutions », il a considéré qu’il « est très dangereux d’entendre l’ancien gouvernement officiel jurer que notre parti n’entrera pas (au gouvernement, Ndlr) ». Ainsi, A. Benkirane a exercé une « hégémonie, car il considérait que les institutions étaient dans sa poche ».

Dans la foulée, D. Lachgar n’a même pas épargné, non plus, S.E. El Othmani. Bien qu’il ait loué la prestation du successeur d’A. Benkirane à la tête du gouvernement, les résultats du gouvernement et sa bonne gestion de la pandémie, cela ne l’a pas empêché de le critiquer en rappelant qu’il« apportait des projets de loi et son groupe parlementaire votait contre ». Le leader Uspéiste a défendu la participation de l’USFP au gouvernement malgré la réduction de ses portefeuilles. « Nous avons exigé que le nombre de ministres soit réduit au gouvernement. Le gouvernement sous la direction d’El Othmani a réussi à gérer l’étape, car le Roi assurait le suivi du travail depuis le début de la pandémie ».