Usine militaire israélienne dans le Kent : Des militants pro-palestiniens dénoncent Londres

Selon le mouvement Palestine Action, « les protestataires sont arrivés au complexe commercial et en ont fermé ses portes principales, après l’avoir peint en rouge et y avoir accroché des banderoles anti-occupation et pro-palestiniennes ».La police a arrêté quatre d’entre eux.

Le mouvement a précisé dans un communiqué que « cette usine appartenant à ElbitSystems, la deuxième plus grande entreprise d’armement en Israël, produit des équipements ultra-sophistiqués dont des drones, des robots terrestres armés et des casques intelligents ».Pour le mouvement pro-palestinien,« l’usine InstroPrecision ne peut continuer à fonctionner, en raison de son rôle dans la fourniture d’équipements militaires à Israël ». Il ajoute, enfin, que« permettre à des usines pareilles de rester en Grande-Bretagne est un scandale national honteux et dégoûtant ».

Entre-temps, des centaines d’autres manifestants anti-israéliens ont exigé du gouvernement britannique de cesser la fourniture d’armes à Israël.