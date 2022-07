V. Poutine attendu à Téhéran : Installer un partenariat au long cours

Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que « l’Iran et la Russie aujourd’hui ne sont pas seulement des voisins, mais aussi des partenaires stratégiques dans les affaires internationales ». le même responsable a qualifié l’Iran de « partenaire fiable », notant que Moscou « a l’intention de renforcer la coopération avec Téhéran et d’unifier les efforts face aux pressions extérieures ».

Lors d’une conférence de presse, M. Bogdanov a rappelé qu’ « il existe des similitudes et des relations historiques entre la Russie et l’Iran au cours de la période entre le XVIe et le XXIe siècle », ajoutant que « Moscou considère l’Iran comme un partenaire fiable et partage la même façon de penser dans le contexte des changements mondiaux associés à la formation d’un ordre mondial multipolaire et les tentatives collectives de l’Occident de résister par tous les moyens à ce processus objectif ».

Le haut diplomate russe a souligné que « la meilleure réponse à ces défis est d’approfondir davantage la coopération entre les pays indépendants, en particulier la Russie et l’Iran, malgré les efforts déployés par les ennemis ».

M. Bogdanov, a souligné que les deux pays continuaient à travailler sur un nouvel accord entre eux, qui créera « une structure de coopération fiable, encadrée par un horizon temporel de plans, pour une période s’étendant entre 20 et 25 ans ».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé la volonté constructive de son pays de tenir un « sommet avec la Turquie et l’Iran sur la Syrie à Téhéran ».

Plus tôt, l’agence de presse Sputnik a rapporté que le Kremlin avait confirmé que le président russe Vladimir Poutine se rendrait à Téhéran le 19 juillet, « afin qu’il participe à un sommet tripartite avec le président iranien Ibrahim Raisi et le président turc Recep Tayyip Erdogan ».

« L’événement est très important et l’ambiance est très constructive de notre part », a déclaré M. Bogdanov aux journalistes.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a confirmé mardi que le président russe se rendra à Téhéran le 19 juillet et indiqué que le président V. Poutine s’entretiendrait avec ses homologues iranien et turc, I. Raisi, et R.T. Erdogan, dans le cadre de la réunion des dirigeants des États garants du processus d’Astana sur le règlement syrien.

Levan Dzhariana, ambassadeur de Russie en Iran, a annoncé mercredi que le président V. Poutine avait l’intention de rencontrer le guide suprême de la révolution iranienne l’ayatollah Ali Khamenei, lors de sa visite à Téhéran. Lors de sa rencontre avec son homologue iranien, en marge du sixième sommet des pays riverains de la mer Caspienne, le président russe a souligné que les deux pays sont en contact permanent sur les questions de sécurité, et qu’ils ont un certain nombre de questions à discuter.