V. Poutine attendu à Téhéran : Un sommet tripartite singulier

La visite de Vladimir Poutine à Téhéran le 19 juillet, son deuxième déplacement à l’étranger depuis le lancement de son offensive en Ukraine fin février, « est en train d’être préparée », a déclaré à la presse Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, cité par l’AFP. V. Poutine, les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Ebrahim Raïssi participeront à « une réunion des chefs d’Etat garants du processus de paix » en Syrie, a ajouté D. Peskov. « En sus de cette réunion tripartite, il y aura également un entretien bilatéral avec Erdogan » le même jour, a poursuivi le responsable russe, sans donner de précision, alors que des pourparlers impliquant la Turquie sont en cours pour permettre aux céréales ukrainiennes d’être exportées par la mer Noire.

La Russie, la Turquie et l’Iran ont lancé en 2017 le processus dit d’Astana, qui visait officiellement à ramener la paix en Syrie.

La réunion de Téhéran se tiendra aussi alors que R.T. Erdogan, qui bat le rappel de sa base électorale avant un scrutin présidentiel annoncé comme difficile l’an prochain, menace depuis des semaines de lancer une nouvelle opération militaire contre des combattants pro-kurdes dans le nord de la Syrie. Outre la Syrie, la rencontre Poutine-Erdogan devrait être dominée par des discussions sur l’offensive russe en Ukraine.

La Turquie, qui s’efforce d’entretenir de bons rapports avec Kiev et Moscou et se pose en médiatrice, a proposé plusieurs fois son aide pour exporter, via des couloirs maritimes sûrs, les céréales ukrainiennes bloquées en raison du conflit. Cette proposition n’a été soutenue que d’une manière limitée tant par la Russie que par l’Ukraine.

L’annonce de ce sommet à trois intervient à l’heure où Joe Biden, Président américain, entame un déplacement dans la région du Moyen-Orient avec une escale à Tel-Aviv, suivi d’un saut à Ramallah, avant un sommet à Riyad des pays du CCG plus d’autres pays arabes. Objectif annoncé de ce déplacement est l’endiguement de l’Iran.

Par ailleurs, il est à souligner qu’à la veille de la rencontre de Téhéran, les Américains ont signalé avoir « neutralisé » un chef de Daech en Syrie. Présenté comme « l’un des cinq plus haut dirigeants » de la nébuleuse terroriste, Maher al-Agal a été tué alors qu’il roulait à moto près de la ville de Jindires. Son plus proche conseiller a été « gravement blessé », a précisé à l’AFP le lieutenant-colonel Dave Eastburn, porte-parole du commandement central du Pentagone.

M.al-Agal était « chargé de poursuivre de façon agressive le développement des réseaux de l’EI hors d’Irak et de Syrie», et « l’élimination de ces dirigeants de l’EI va perturber les capacités de l’organisation terroriste à préparer et perpétrer des attentats dans le monde», a affirmé le colonel Joe Buccino, autre porte-parole du commandement central.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), ONG disposant d’un vaste réseau de sources en Syrie, a confirmé la mort de M. al-Agal dans une frappe de drone. Les Forces démocratiques syriennes, alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par Washington, ont pour leur part indiqué qu’une personne avait été tuée et une autre blessée dans une frappe aérienne visant une moto dans la région d’Alep, sans identifier les victimes.

Il existe peu d’informations sur M. al-Agal, présenté par l’OSDH comme « le gouverneur pour le Levant » de l’organisation jihadiste. Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, l’EI a vu son « califat » autoproclamé être renversé sous le coup d’offensives successives dans ces deux pays, respectivement en 2017 et 2019.

En février, J. Biden avait annoncé la liquidation d’Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, qui s’était fait exploser au cours d’une opération des forces spéciales US dans le nord-ouest de la Syrie, région sous contrôle de djihadistes.