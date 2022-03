V. Poutine « criminel de guerre », selon J. Biden : Moscou dénonce l’« inacceptable » rhétorique US

Royaume-Uni, Etats-Unis, Albanie, France, Norvège et Irlande ont demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU ce jeudi après-midi sur l’Ukraine en raison de la dégradation de la situation humanitaire dans le pays. « La Russie commet des crimes de guerre et vise les civils », a estimé la mission diplomatique britannique aux Nations Unies sur son compte Twitter. « La guerre illégale de la Russie en Ukraine est un danger pour nous tous » a-t-elle ajouté en appelant à une réunion en urgence.

Joe Biden qui avait déjà taxé Vladimir Poutine de « tueur » est revenu à la charge en le déclarant, pour la première fois, « criminel de guerre ». Le président américain répondait ainsi à une journaliste qui l’interrogeait alors qu’il quittait un événement consacré à la lutte contre les violences conjugales à la Maison Blanche. Dans la même journée de mercredi, l’hôte du Bureau Ovale a ordonné le déblocage de 800 millions de dollars supplémentaires pour fournir une aide militaire à l’Ukraine, dont des drones et des systèmes de défense anti-aériens équipés de missiles à longue portée pour lutter contre l’invasion russe. « À la demande » du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s’est adressé dans la matinée au Congrès américain, « nous aidons l’Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée », a-t-il dit lors d’une courte allocution.

En Russie, on fulmine contre les déclarations du chef de la Maison Blanche, Le Kremlin a jugé « inacceptables et impardonnables » les mots du président américain qui a qualifié pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine de « criminel de guerre » pour son offensive en Ukraine. « Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l’État, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier », a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, cité par les agences TASS et Ria Novosti.

La veille mardi 15 mars, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé à la tenue d’un sommet extraordinaire de l’alliance à Bruxelles pour discuter de l’opération militaire russe en Ukraine le 24 mars prochain. Tout en assurant que l’Otan ne déploiera pas de troupes ou de moyens aériens en Ukraine et prépare un renforcement substantiel de sa présence militaire dans les pays alliés sur son flanc oriental. « Il n’est pas question de déployer des troupes de l’Otan ni des avions en Ukraine », a-t-il affirmé. La Pologne avait demandé plus tôt d’envoyer dans ce pays une« mission de paix protégée par des forces armées ».