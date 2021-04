Vaccins chinois anti-Covid: Retour sur un problème d’efficacité… 

Alors que la Chine a livré mardi 13 avril le premier lot de l’un de ses vaccins anti-Covid à l’île Maurice, élargissant davantage la carte des pays auxquels elle les fournit, leur efficacité se retrouve au cœur d’une tempête médiatique. Le bruit qui court ne provient de personne d’autre que du plus haut responsable dans le domaine de la santé de l’empire du Milieu: Gao Fu.

Intervenant le 10 avril lors d’une conférence à Chengdu (province du Sichuan), il a notamment déclaré que l’efficacité des vaccins n’était pas très élevée.

«La question de savoir si nous devons utiliser différents vaccins de lignes techniques différentes pour l’immunisation est formellement discutée», a-t-il avancé, relate Associated Press (AP).

La déclaration a eu l’effet d’une bombe dans la presse sachant que la Chine livre ses vaccins à des dizaines d’États. Depuis, le scientifique est revenu sur sa déclaration, soulignant l’interprétation erronée de ses propos, Pékin lui emboîtant le pas dans la foulée.

Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise, a estimé mercredi que les médias ne devraient pas sortir les déclarations de leurs contextes, car ils déforment ainsi les propos du scientifique. «Nous avons remarqué que le chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Gao Fu, a déjà réagi, indiquant que les déclarations parues dans les médias ont été faussement interprétées», a-t-il réagi, ponctuant que les vaccins étaient utilisés pour combattre la pandémie et sauver des vies, et que les médias devaient prôner les approches scientifiques, objectives, lors de la couverture médiatique.

En 2020, le ministre chinois de la Science et des Technologies a fait savoir que son pays développait cinq vaccins anti-Covid. Quatre, dont un recombiné, ont déjà reçu le feu vert des autorités sanitaires du pays. Ceux de Sinovac Biotech et de CanSino Biologicas (à adénovirus de type 5) sont d’ores et déjà livrés à l’étranger.

Selon les données officielles disponibles mardi soir, 175,6 millions de doses de vaccin ont été utilisées sur le sol du pays.