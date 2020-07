Vacillant, D. Trump nomme un nouveau directeur de campagne

« Je suis ravi d’annoncer que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de la campagne Trump », a écrit le président dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Bill Stepien était jusqu’à présent chef de campagne adjoint. L’ancien titulaire du poste, « Brad Parscale, qui est avec moi depuis très longtemps et a dirigé nos stratégies numérique et statistiques, conservera ce rôle, et sera conseiller principal de la campagne », a ajouté l’actuel hôte de la Maison Blanche.

Depuis plusieurs semaines, Washington bruissait d’éventuels changements au sein de son équipe et spéculait sur le devenir de B Parscale, nommé directeur de campagne dès février 2018. B. Stepien et B. Parscale « étaient tous deux très impliqués dans notre victoire historique en 2016 et j’ai hâte de remporter une deuxième très importante victoire avec eux », a poursuivi D. Trump.

Cette réorganisation intervient alors que le 45e président américain est critiqué de toutes parts pour ses atermoiements face à la crise sanitaire, au moment où les nouvelles contaminations au Covid-19 explosent dans le pays. Cherchant à rebondir, D. Trump avait organisé un grand meeting de campagne à Tulsa, dans l’Oklahoma, fin juin, qui s’est vite révélé un fiasco. Depuis, celui qui a depuis toujours beaucoup misé sur ses performances sur les estrades de campagnes devant des partisans chauffés à blanc, a dû repousser l’organisation d’un nouveau meeting début juillet, officiellement en raison d’une « grosse tempête ».

Le candidat démocrate et ancien vice-président Joe Biden profite lui de la situation en étant discret et en se contentant d’une campagne a minima. Les sondages nationaux réalisés par le site RealClearPolitics le donnent favori d’au moins neuf points face au président républicain.

Surfant sur des sondages favorables, y compris en terres républicaines, il dénonce « l’échec de la réponse » de D.Trump face au Covid-19. Au Texas, État qui n’a pas voté pour un candidat démocrate à la Maison Blanche depuis 1976, une moyenne de sondages le donne à égalité avec D. Trump. Il est aussi en tête dans au moins cinq des États-clés qui pourraient décider de l’élection : Arizona, Floride, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Wisconsin