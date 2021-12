Vague de froid : Les unités médicales mobiles en action à Azilal

Déployées dans le cadre de l’opération Riaaya visant à porter assistance aux habitants des communes affectées par la vague de froid, ces unités médicales mobiles ambitionnent d’assurer la continuité des services de santé rendus à cette population conformément au plan d’action de la délégation de la santé et de la protection sociale d’Azilal relatif au développement de la santé en milieu rural.

Ces unités médicales mobiles ont été organisées en coordination avec les autorités provinciales dans les communes Aït Mhammed, Aït Abbas, Tifni, Agoudi Nlkhir, Arfala et Ait Oumdis durant la période du 29 novembre au 03 Décembre 2021.

Plusieurs prestations ont été fournies au niveau de dix points de rassemblement, à savoir, le Centre de Santé Ait Oumdis, l’école Tirarin à Ait Abbas, École Tamdayghout à Aït Mhammed, Ecole Taggout à Agoudi Nlkhir, les dispensaires Ruraux de Ouled Bouhkou et Taghrart à la commune de RFala et les écoles de Tissinas, Aourz, Targa et Aglassen à la commune de Tifni.

Le nombre de bénéficiaires de différentes prestations sanitaires a atteint 1633 habitants répartis comme suit : 367 consultation en médecine générale, 53 consultation en échographie notamment chez les femmes enceintes, 164 dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus ainsi que les prestations de la planification familiale ainsi que 895 autres prestations afférentes à la nutrition, la santé scolaire et la vaccination outre la distribution de médicaments aux bénéficiaires.

En parallèle avec ces activités, 154 lunettes pour la correction des troubles de la vision ont été offertes à 154 élèves relevant des communes d’Aït Attab et Zaouiat Ahansal.