Vague d’Omicron au Maroc : Le ministre de la Santé rassure

« L’éventualité d’un recul épidémiologique dans notre pays reste probable », a révélé le ministre a lors que ses services font état de l’augmentation remarquable du nombre de cas et des nouveaux foyers épidémiologiques qui ont commencé à apparaître, notamment dans le milieu familial et certains établissements scolaires. Interpellé à la Chambre des représentants concernant les mesures prises pour prémunir le pays du variant Omicron, K. Ait Taleb a affirmé que «la pandémie a appris au Maroc et aux autorités sanitaires à s’adapter et à gérer la situation».

Avant Omicron, a fait observer le ministre, «nous avons fait face au coronavirus, et tous les variants qui sont apparus par la suite, et nous sommes donc prêts aujourd’hui, en termes de capacité d’accueil, de lits de réanimation et tout autre mesure, le cas échéant». Et d’ajouter que «ce dont nous avons besoin maintenant, c’est la vigilance, car le Maroc n’est à l’abri d’aucun revers, mais nous pouvons le contenir s’il se produit ». Le responsable a aussi rappelé que le nouveau variant se révèle «plus virulent que Delta quoique moins mortel, mais le respect des mesures préventives et la dose de rappel qui confère 75% de l’immunité peut réduire son risque, car il ne faut pas perdre de vue de la vitesse de sa propagation pourrait toute même entraîner un nombre élevé de décès ».

Toujours dans le registre de la gestion de la pandémie, le ministre a évité de répondre aux questions des parlementaires relatives à l’imposition du pass vaccinal aux avocats comme document d’accès aux tribunaux, qui ont par conséquent boycotté les séances dans les tribunaux, qui s’en retrouvent paralysés depuis le début de la semaine dernière.