Vahid Halilhodzic et la DTN : La synergie mode d’emploi…

Selon un communiqué de la FRMF, « (…)Lors de cette rencontre consacrée au développement technique du football national, Vahid HALILHODŽIĆ a exposé en détail l’identité et la philosophie de jeu au sein de l’Équipe A, les défis sportifs, physiques et mentaux auxquels font face les joueurs et le style de jeu de l’Équipe A. »

Le Sélectionneur National a fait part également de ses conseils et orientations aux différents joueurs dans les différents postes en matière de préparation physique, régime alimentaire et d’accompagnement médical et psychologique.