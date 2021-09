Valeurs du Trésor: Baisse des souscriptions à fin août

Dans le détail, les souscriptions à court terme ont porté sur 45,1 Mrds DH contre 49,1 Mrds DH pour représenter 48,7% du total, après 48,6% un an auparavant, fait savoir la même source, ajoutant que les maturités à long terme sont revenues à 21,5 Mrds DH, contre 28,6 Mrds DH (23,3% du total, contre 28,4% un an auparavant).

En revanche, les maturités à moyen terme ont augmenté à 26 Mrds DH, contre 23,2 Mrds DH (28,1% du total contre 23% un an auparavant), souligne la DTFE, relevant que les remboursements ont atteint, de leur côté, 57,3 Mrds DH, en hausse 1,8%. Tenant compte de ces éléments et l’évolution de la dette amortissable, l’encours de la dette intérieure du Trésor s’est établi à 668,7 Mrds DH à fin août 2021, en hausse de 5,7% par rapport à fin décembre 2020. Par ailleurs, la DTFE fait savoir qu’au terme des huit premiers mois de l’année 2021, la durée de vie moyenne de la dette intérieure a baissé pour ressortir à 6 ans et 5 mois, soit un repli de 1 mois par rapport au niveau enregistré à fin 2020. En ce qui concerne les taux appliqués sur le marché primaire des bons du Trésor (BdT), ils se sont orientés à la baisse au terme des huit premiers mois de 2021.

Ainsi, pour les maturités courtes, ces baisses ont atteint 33 points de base (pbs) pour les BdT à 2 ans (1,77%), 11 pbs pour les 52 semaines (1,57%), 18 pbs pour les 26 semaines (1,41%) et 14 pbs pour les 13 semaines (1,39%). Pour les maturités moyennes et longues, des baisses ont été relevées au niveau des BdT à 5 ans (-32 pbs à 2,04%), des BdT à 10 ans (-4 pbs à 2,36%) et pour des BdT à 15 ans (-26 pbs à 2,64%).