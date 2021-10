Valorisation du cannabis : L’UM6P de Benguérir sollicitée

Paraphée par le président de l’AMCUC, le professeur Redouane Rabii, et le président de l’UM6P, Hicham El Habti, cette convention vise à faire avancer la recherche scientifique et l’encadrement juridico-économique de cette activité notamment, après l’adoption par le Maroc d’un cadre légal sur les usages licites du cannabis à des fins pharmaceutiques, cosmétiques et médicales.

R. Rabii, a indiqué que ce partenariat vise à former les agriculteurs de la région du Nord et à mettre à leur disposition les meilleures technologies pour la culture du cannabis aux fins légales. «L’industrie du cannabis et de ses dérivés à des fins pharmaceutiques, cosmétiques et paramédicales offre des opportunités pour booster l’économie marocaine et permettre au Royaume de devenir l’un des pays leaders dans le domaine»,a-t-il ajouté. Soulignant que la signature de la convention coïncide avec l’organisation prochaine à Tanger du premier congrès sur l’utilisation licite des dérivés du cannabis, qui sera l’occasion de permettre au Maroc de passer à la pratique et à la mise en place des industries adéquates en la matière.

Ahmed Labied, autre membre de l’AMCUC a indiqué qu’ « à travers ce partenariat, nous souhaitons développer des travaux de recherche scientifique nécessaires, à même de permettre de hisser le Maroc au rang des pays leaders dans le domaine de l’utilisation licite du cannabis et de ses dérivés pour des fins pharmaceutiques, thérapeutiques et médicales.»