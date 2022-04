Valorisation du patrimoine culturel : Ce que recommande le CESE

Partant d’un diagnostic partagé par les principales parties prenantes, «le CESE recommande l’adoption d’une stratégie nationale pour la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel, fondée sur l’effectivité des droits, le respect de la diversité culturelle et l’implication des mécanismes de démocratie locale dans sa gouvernance», a dit le Président du Conseil, lors d’une rencontre consacrée à la restitution de l’avis du Conseil, intitulé «Pour une nouvelle vision de gestion et de valorisation du patrimoine culturel».

A. Reda Chami a précisé qu’en dépit des efforts louables entrepris et la prise de conscience accrue des institutions et de la société quant à l’importance du patrimoine culturel, les différents acteurs auditionnés par le CESE ont convenu que le patrimoine culturel avait besoin d’une forte impulsion en vue de se transformer valablement en richesse matérielle ayant un fort impact socioéconomique, le but étant d’en faire un véritable levier de développement.

Ainsi, a-t-il insisté, la culture ne peut constituer un levier de développement durable et spatial, et un mécanisme d’intégration économique et sociale des populations, sans saisir les opportunités qu’offre l’investissement dans la promotion et la protection du patrimoine culturel.

Le président du CESE a, par ailleurs, présenté les principales recommandations contenues dans l’avis et qui préconisent, notamment, de consolider et dynamiser les institutions et les outils opérationnels au service du patrimoine culturel, d’accorder une attention particulière au patrimoine immatériel, de garantir un financement national pérenne et de diversifier les sources de financement et de décliner territorialement la stratégie nationale proposée pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Il s’agit aussi de systématiser le recours aux technologies lors de la cartographie et de charger une personnalité publique de mener un plaidoyer efficace pour sensibiliser sur les enjeux de la valorisation de l’histoire et du patrimoine culturel national.