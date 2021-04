Valorisation et légalisation du cannabis: Le PJD temporise

Le groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD) à la Chambre des représentants a appelé, cette semaine, à la mise en place d’une mission exploratoire temporaire pour connaître la situation des cultivateurs de cannabis dans les régions du nord du Maroc.

Dans une lettre adressée à Habib El Malki, les élus du PJD ont demandé à auditionner les ministres de l’Intérieur, de la Santé, de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et de la Justice et de mener des visites auprès des représentants de la population concernée, les gouverneurs de ces provinces ainsi que les ONG. Ils ont expliqué que leurs conclusions ont montré la nécessité d’une mission parlementaire pour discuter la mise en place des différentes stratégies et plans dans le domaine agricole.

Pour les élus du parti aux affaires, l’objectif de cette mission exploratoire réside dans l’identification de la situation des agriculteurs des régions du nord du royaume et les impacts des stratégies, programmes et plans agricoles sur le milieu rural et la population, que ce soit en matière de création d’emplois ou de l’amélioration du niveau de vie dans cette région.

Les élus ont également demandé les avis du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et du Conseil économique, sociale et environnemental (CESE) concernant le projet de loi n°13.21 relatif à l’usage licite du cannabis.

Début mars, secoué par l’adoption en conseil du gouvernement du texte légalisation l’usage du cannabis à usage médical, le PJD a plaidé en faveur d’une « étude d’impact» sur le projet de loi, d’«ouvrir un débat public à ce sujet» et d’«élargir les consultations institutionnelles à son sujet».