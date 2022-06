Vaste participation à l’exercice RIMPAC: L’esprit et la lettre des engagements du sommet OTAN

C’est parti pour la 28e édition du Rimpac, un rendez-vous d’exercices en aéronaval qui impliquera cette année, et jusqu’au 4 août, quatre pays du Quad – les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Australie – et cinq pays riverains de la mer de Chine méridionale.

En tout, 26 pays prendront part aux manœuvres notamment les Tonga, petit état insulaire de l’océan Pacifique, dont la participation inédite n’a rien d’anodin. Elle s’inscrit dans un contexte de rivalités croissantes sino-américaines et au moment où Pékin avance inexorablement ses pions dans la région du Pacifique Sud.

Lancé en 1971, l’entraînement naval organisé par le commandement de la flotte américaine du Pacifique mobilisera 25 000 soldats, 38 vaisseaux, quatre sous-marins et plus de 170 avions. La Corée du Sud participera également à l’entraînement et enverra cette année des navires de guerre, des sous-marins, des avions de patrouille maritime, et quelque 1 000 marins, un record depuis 1990.

Les États-Unis veulent ainsi démentir leurs rivaux, qui décrivent une marine américaine en déclin, et démontrer leur force de dissuasion et leur influence au niveau planétaire.