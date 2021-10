Village écotouristique de Sidi Kaouki : 38 projets présélectionnés pour 360 MDH

Depuis la présentation de ce nouveau concept et des atouts de la destination lors du 1er CRI Investment Day en mai dernier, ce sont plus de 300 investisseurs qui ont manifesté leurs intérêts cet été. Au final, le CRI a enregistré 50 dépôts de dossiers effectifs.

Après une étude approfondie des dossiers techniques, financiers et administratifs, la commission a retenu 38 projets étalés sur 45 lots, soit plus de 80% des lots disponibles. Ces projets prévoient un investissement total de plus de 360 MDH, générant dans un premier temps 525 emplois directs, dans les secteurs de l’hébergement, la restauration, l’animation, la culture, le sport et les loisirs, permettant ainsi la création d’un véritable village écotouristique intégré et durable.

Parmi les investisseurs sélectionnés, on retrouve des professionnels de renom dans l’industrie du voyage et de l’hospitalité, du Maroc et d’ailleurs, et dans le même temps des acteurs de la province, parmi lesquels deux jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme d’accompagnement de l’INDH.

Les 38 candidats sélectionnés doivent désormais déposer leurs projets au niveau de la plateforme cri-invest.ma et respecter les procédures d’investissement mentionnés dans la loi 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement.

Quant aux 12 autres candidats non retenus dans cette étape, ce n’est que partie remise. Le CRI de Marrakech-Safi les accompagnera et les assistera pour revoir leurs projets conformément au cahier des charges du programme et aux attentes, afin de postuler à la seconde vague d’appel à projets.

Au-delà de cet appel à projets, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un dynamisme enclenché tant sur le volet urbanistique qu’au niveau de la réalisation d’équipements et d’infrastructures nécessaires autour du village écotouristique de Sidi Kaouki, dans le cadre d’une intelligence collective des acteurs publics et privés, conformément aux orientations du nouveau modèle de développement. Situé à 26 km d’Essaouira la culturelle et créative, et 15mn de son aéroport, Sidi Kaouki est un écrin mondialement connu par les amateurs de sports nautiques et de détente qui a des atouts formidables à faire valoir grâce à sa plage, la richesse de son arrière-pays, la diversité de sa faune et flore, et sa proximité avec les capitales touristiques.