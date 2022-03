“Visa For Music” programmé pour novembre : Les notes d’espoir du Festival r’bati

«Les artistes souhaitant participer à cette nouvelle édition peuvent désormais envoyer leur candidature», indique un communiqué des organisateurs, précisant que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril. Un formulaire à remplir est disponible sur le site de Visa For Music.

L’objectif de Visa For Music est d’offrir une tribune d’expression aux artistes de la scène musicale d’Afrique et du Moyen-Orient en quête d’exposition internationale. «Ce festival est aujourd’hui une plateforme qui favorise les opportunités de rencontres et contribue à donner la visibilité et la place qu’ils méritent aux artistes d’Afrique et du Moyen-Orient», ajoute-t-on.

Cette 9e édition du festival prendra une forme hybride pour la 2e année consécutive, mélangeant concerts et conférences live et retransmissions digitales. L’évènement, qui rassemble artistes et professionnels de la filière musicale (agents, maisons de disque, programmateurs, institutions culturelles et fondations, médias et formateurs) du monde entier, œuvre à renouveler les priorités et orientations du domaine culturel de demain en Afrique et au Moyen-Orient, indique le communiqué.

Une trentaine d’artistes et de groupes d’Afrique et du Moyen-Orient seront sélectionnés par un jury composé de personnalités de la culture et du monde de la musique pour cette édition de Visa For Music.