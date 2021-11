Vivo : Sponsor exclusif des smartphones de la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021TM

Vivo vient d’annoncer qu’il s’était associé à l’un des plus grands événements sportifs du monde cette année – la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021, du 30 novembre au 18 décembre, pour faire vivre une expérience inoubliable aux fans de football du monde entier. Dans le cadre d’un accord de sponsoring de six ans entre vivo et la FIFA, vivo est le sponsor officiel des smartphones des compétitions de la FIFA depuis mai 2017. Cette collaboration offre à vivo une plateforme mondiale pour entrer en contact avec les fans de football internationaux et présenter sa marque à une clientèle plus large. En tant que premier tournoi pan-arabe de la FIFA, la Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021, devrait attirer l’attention de la région et au-delà. Grâce à ce parrainage, vivo cherche à se connecter et à élargir sa base de clients, qui compte plus de 400 millions de personnes dans le monde. Pour l’entreprise, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont essentiels pour les activités mondiales de vivo.

Depuis ses débuts en 2017 dans la région, la concentration et l’engagement de vivo ont consisté à mettre de superbes expériences de produits à la disposition des clients locaux. L’entreprise a connu une croissance rapide de ses parts de marché grâce à ses stratégies de produits et de marketing localisés.

En lançant des gammes performantes, notamment les séries V et Y, vivo est devenue l’une des marques de smartphones les plus appréciées dans la région. En plaçant les utilisateurs au centre de ses préoccupations et en innovant constamment pour offrir des technologies de pointe en matière de smartphones, vivo investit également beaucoup dans la recherche et le développement.