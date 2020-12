Vladimir Poutine félicite Joe Biden

V. Poutine a envoyé un télégramme de félicitations à J. Biden pour sa victoire à la présidentielle. Le Président russe a également souligné qu’une coopération basée sur le respect mutuel servirait les intérêts des populations des deux pays et du monde entier, indique le service de presse du Kremlin.

«Le chef de l’État russe a souhaité plein succès au Président élu et s’est dit convaincu concernant la possibilité réelle dont disposent la Russie et les États-Unis, chargés d’une responsabilité particulière dans la sécurité globale et la stabilité, de contribuer à la résolution de nombreux problèmes et de défis auxquels le monde fait actuellement face, malgré les divergences», poursuit la publication.

«De mon côté, je suis disposé à interagir et à entamer un dialogue avec vous», a ajouté le Président russe.