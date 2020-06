Voilà comment Abou Dhabi séduit Tel-Aviv… 

En tout cas, ce qui se tramait à l’ombre est aujourd’hui remis au goût du jour par nombre de responsables arabes qui brisent le consensus arabe pour ce qui est de la normalisation avec l’entité sioniste. A Abou Dhabi, les décideurs émiratis qui rêvent de placer leurs candidats en terre palestinienne pour pactiser avec Tel-Aviv, ne baissent plus les yeux en violant ce qui fut considéré comme une « ligne rouge » indépassable. La preuve, Dhahi Khalfan Tamim, chef de la sécurité générale de l’Émirat de Dubaï et ancien chef de la police de Dubaï, a appelé dans une série de tweets à la normalisation des relations des pays arabes avec Israël, rapporte le Courrier Arabe.

Vendredi, sur son compte officiel, il a ainsi écrit : « Au lieu de dire : l’ennemi israélien, dites plutôt, l’ami israélien… où est le problème ? » Il a également estimé que la politique des pays arabes de ne pas reconnaître Israël « n’avait aucun intérêt ». « Israël est un État fondé sur la science, le savoir, la prospérité et les liens étroits avec tous les pays développés du monde. Qui êtes-vous pour ne pas reconnaître la position scientifique qu’occupe l’État d’Israël ? », a-t-il estimé.

« Dès que les États du Golfe normaliseront leurs relations avec Israël, le rôle du Qatar en tant qu’État mandataire d’organisations terroristes prendra fin », a-t-il également écrit, en référence aux accusations auxquelles fait face Doha, notamment pour son soutien au Hamas palestinien.« On sait que le Qatar soutient le Hamas et maintient toujours une relation avec Israël. Alors, qu’est-ce qui nous empêche d’avoir une relation normale avec lui [Israël] ? »

Selon le responsable, l’entité sioniste « veut une paix et une sécurité à long terme ». Il a ainsi indiqué soutenir cela et ajouté que « tous les pays arabes, les Emirats arabes unis et le royaume saoudien acceptent Israël. Ils veulent faire la paix avec Israël. Lorsque cela se produira, le Qatar n’aura plus besoin de ses combattants sur son territoire. La guerre prendra fin ».

Ces messages, publiés sur son compte (2,8 millions d’abonnés), ont suscité la colère de bien des internautes. Ils rejoignent en cela ceux déjà exprimés par Anwar Gargash, chef de la diplomatie émiratie qui joue à la toupie.

En 2010, D.K. Tamim avait supervisé l’enquête relative à l’assassinat de Mahmoud al-Mabhouh, l’un des fondateurs des Brigades Ezzedine al-Qassam du Hamas, dans lequel a été impliqué le Mossad selon la police de Dubaï.

Il avait à l’époque été accusé d’antisémitisme après avoir déclaré journal russe la Pravda que « quiconque ressemble au niveau physique ou vocal à un citoyen d’Israël ne pourra pas entrer dans le pays, même si la personne suspectée présente un passeport d’un autre État ».

Il est aujourd’hui un critique fervent des responsables palestiniens, et s’est même opposé à la création d’un État palestinien en 2016. « Je suggère qu’il ne devrait pas y avoir d’État palestinien, et qu’il faudrait se contenter d’un État israélien qui englobe à la fois les Arabes et les Juifs », avait alors écrit D.K. Tamim.

« L’Amérique essaie de se rapprocher d’Israël… Le monde entier le fait… Le rapprochement résoudra les problèmes. Pourquoi n’aurions-nous pas une coalition avec les Juifs contre les ennemis du Moyen-Orient », avait-il ajouté.

Indigne ! Surtout de la part d’un ancien responsable qui sait pertinemment que l’entité sioniste s’est enkystée dans le corps arabe à cause de ses semblables qui ont plié l’échine devant les puissances qui voulaient se laver les mains de la question juive en lui assurant ex nihilo un foyer. En terre palestinienne.