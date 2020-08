Voilà pourquoi le Burundi veut faire payer l’Allemagne et la Belgique

Le territoire burundais était tombé sous domination allemande après le traité de Kiganda signé en 1903 entre les colons et le roi Mwezi Gisabo. Le rapport rédigé par des historiens et des anthropologues reproche aux colons d’avoir attribué des identités ethniques distinctes entre Hutu et Tutsi, en 1931, sous le règne du roi des Belges, Albert 1er. Le Burundi demande également la restitution des archives et objets volés entre 1899 à 1916, fait savoir l’agence américaine Bloomberg qui livre l’information

Cette demande de réparation intervient alors que la Belgique, qui a demandé des excuses à la République Démocratique du Congo (RDC) est entrain de revisiter sa mémoire coloniale jusque-là enfermée dans le tabou et la ligne directrice de l’apport civilisateur de l’homme Blanc. Bruxelles devrait diligenter un rapport d’enquête parlementaire.

De 1899 à 1916, le Burundi est sous l’emprise du colonisateur allemand. Entre 1919 jusqu’au moment où il accède à l’indépendance en 1962, le Burundi est sous le protectorat de la Belgique.

Dans le rapport élaboré par un groupe d’experts composé de professeurs d’histoire, d’économie et de droit de l’Université du Burundi, les forces de colonisation auraient privé le Burundi de 43 milliards de dollars, soit environ 36 milliards d’euros.

Hormis les violences commises sur les populations par les colons, le groupe composé d’historiens et d’anthropologues estime que le Burundi a été particulièrement meurtri par l’attribution d’identités ethniques distinctes entre Hutu et Tutsi. C’était en 1931, sous le règne du roi des Belges, Albert 1er. Cette ethnicisation a mené à de nombreux drames. Depuis son indépendance en 1962, le Burundi a connu exodes, massacres et guerres civiles. Autant d’épisodes qui ont empêché le pays de connaître la prospérité.