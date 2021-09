Volleyball-CAN : La CAVB distingue deux joueurs marocains

Zouheir El Graoui, le réceptionneur-attaquant marocain, a reçu le prix du meilleur receveur de la CAN, tandis que son coéquipier Mohamed El Hachdadi, porte-drapeaux du volley-ball marocain, a été élu «Most valuable player» (MVP, meilleur joueur) de l’édition, a annoncé la Confédération africaine de Volleyball (CAVB).

La sélection marocaine, avait livré une performance remarquable au cours de cette 23e édition de la CAN, terminant à la 4ᵉ place avant de s’incliner en demi-finale enflammée face au Cameroun au terme de 5 sets (25-15, 22-25, 25-21, 17-25, 13-15.

Zouheir Elgraoui est né en 1994 à Casablanca. Il avait remporté la médaille d’or des Championnats d’Afrique de beach-volley en 2017 à Maputo et des Championnats d’Afrique de beach-volley en 2019 à Abuja. Il est également médaillé de bronze du Championnat d’Afrique masculin de volley-ball 2013 et du Championnat d’Afrique masculin de volley-ball 2015, cinquième du Championnat d’Afrique masculin de volley-ball 2017 et quatrième des Jeux africains de 2019.

Quant à l’international Mohamed El Hachdadi, il a brillé tout au long de la compétition, notamment lors du match pour la 3e place perdu par le Maroc face à l’Égypte (3-1) et durant lequel il a inscrit 23 points. L’attaquant de 30 ans, qui préside la Commission des athlètes au sein de la CAVB, a accumulé une grande expérience dans plusieurs championnats sud-américains.