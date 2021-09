Volleyball/CAN : Les Lionnes de l’Atlas smashées par la sélection rwandaise

Les volleyeuses rwandaises, soutenues par le public local, ont su concrétiser les balles de service et imposer leur rythme de jeu durant les deux premiers sets (set 1: 25-19, Set 2: 25-18). Mais après la pause, les Marocaines ont su se libérer et repartir de l’avant en s’adjugeant avec brio le 3 set (32-34) avant de céder le quatrième (25-22).

Pour son second match de phase de poules, l’équipe marocaine défiera le Kenya mardi, alors que le Rwanda, pays hôte de la CAN, s’opposera lundi au Nigeria.

Dans l’autre match de la poule A disputé dimanche, l’équipe du Nigeria a remporté son premier match face au Sénégal par 3 sets à 0 (set 1: 25-16, Set 2: 25-18, Set 3: 25-22).

Dans le groupe B, les Camerounaises ont bien entamé leur aventure en battant les volleyeuses kényanes par 3 sets à 0 après un match très disputé (Set 1: 25-20, Set 2: 25-21, Set 3: 25-19). Dans la même poule, la RD Congo a battu le Burundi 3-0 (Set 1: 18-25, Set 2: 15-25, Set 3: 13-25)

Le coup d’envoi de l’édition 2021 du Championnat d’Afrique de volleyball dames a été donné dimanche à Kigali avec la participation de 9 sélections africaines reparties en deux poules (A et B).

La poule A regroupe le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et le Nigeria, tandis que la poule B est composée des sélections du Cameroun, Kenya, la RD Congo, Burundi et la Tunisie.