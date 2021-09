Volleyball féminin – CAN : La sélection marocaine domine sa rivale sénégalaise

Les volleyeuses marocaines, rigoureuses et efficaces en défense tout comme attaque, n’ont laissé aucune marge de manœuvre pour la formation sénégalaise (Set 1: 23-25/ Set 2: 17-25/ Set 3: 13-25).

Après une première défaite face au pays hôte, le Rwanda, dans la phase de poules, les Marocaines se sont relancées dans le tournoi avec cette victoire de prestige.

Les Sénégalaises, battues par le Nigéria dimanche, ont encaissé leur seconde défaite d’affilée. Pour leur troisième match du premier tour, l’équipe marocaine affrontera le Nigeria le 17 septembre, alors que le Sénégal s’opposera au Rwanda.

Deux équipes ont déjà empoché leurs billets de qualification pour les demi-finales du 20e Championnat féminin d’Afrique, en l’occurrence le Rwanda (2 victoires, 0 défaite) dans la poule A et le Cameroun (2 victoires, 0 défaite) dans la poule B.

Le coup d’envoi de l’édition 2021 du Championnat d’Afrique de volleyball dames a été donné dimanche à Kigali avec la participation de 9 sélections africaines réparties en deux poules (A et B).

La poule A regroupe le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et le Nigeria, tandis que la poule B est composée des sélections du Cameroun, Kenya, la RD Congo, Burundi et la Tunisie.